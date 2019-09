Malpensa, una valigia “perde” sangue e sporca tutti i bagagli nella stiva

All’Aeroporto di Malpensa è accaduto un fatto piuttosto raccapricciante: al Terminal 1, infatti, gli operatori addetti allo scarico bagagli si sono ritrovati di fronte una lunga scia di liquido rosso che ha sporcato tutte le valigie. Si trattava di sangue proveniente da una valigia contenente carne fresca trasportata con un volo proveniente dal Nord Africa.

Gli operatori aeroportuali hanno denunciato l’accaduto con un video e si sono rivolti al sindacato Club Trasporti Lombardia che lo ha diffuso su Facebook: “Ormai da anni denunciamo la presenza nei periodi estivi di bagagli che perdono sangue – si legge nel post - Questo fatto, oltre che ad essere pericoloso, comporta rischi per chi lavora e deve scaricare i bagagli ma anche per la possibilità di ‘impestare’ anche gli altri bagagli. SEA, ENAC e società di handling non fanno nulla”.

Come spiegato dal sindacato, questo non è il primo episodio di valigie che “perdono” sangue: i viaggiatori provenienti dal Nord Africa spesso, infatti, decidono di portare con sé della carne fresca, nascondendola tra i vestiti e sperando che si mantenga fino a destinazione. L’importazione di alimenti con queste modalità è però vietata e dovrebbe essere prevenuta con i controlli all’imbarco che, evidentemente, negli aeroporti di provenienza non vengono effettuati a dovere.

La presenza del sangue nei bagagli genera un problema di igiene sia per i dipendenti dell’aeroporto che devono maneggiare le valigie, sia per i passeggeri che si ritrovano le borse sporche. Ecco perché il sindacato lancia l’allarme chiedendo l’intervento degli enti del settore affinché questi episodi non si ripetano e non mettano più a rischio la salute dei viaggiatori e degli operatori aeroportuali.