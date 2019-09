Cade dalla bici e batte la testa: lo smartwatch chiama i soccorsi salvandogli la vita

Bob Burdett è vivo grazie al suo smartwatch: a raccontare la sua disavventura sui social è stato il figlio Gabe, il cui post è ormai diventato virale. Domenica scorsa il ragazzo stava aspettando suo padre per andare a fare un giro in bici insieme a lui nel Riverside State Park di Spokane, negli Stati Uniti.

A un certo punto Gabe ha ricevuto sul cellulare un messaggio proveniente dal numero del padre: “SOS di emergenza – si legge nel testo, munito anche di mappa – Bob Burdett chiede soccorso da questo luogo approssimativo dopo che il suo Apple Watch ha rilevato una brutta caduta. Stai ricevendo questo messaggio perché Bob ti ha indicato come contatto di emergenza”.

Nel percorso che lo avrebbe condotto nel luogo dell’appuntamento con suo figlio, Bob era caduto ribaltandosi con la sua bicicletta e aveva battuto la testa, perdendo i sensi. Se non fosse stato per il suo smartwatch che, oltre ad avvisare i suoi due figli, ha anche chiamato un’ambulanza al 911, per lui sarebbe stato quindi impossibile chiedere aiuto.

Poco dopo sul posto è giunta l’ambulanza che ha trasportato subito Bob in ospedale dove è stato medicato: l’intervento tempestivo dei soccorsi hanno impedito che l’uomo riportasse danni gravi. “Se avete un Apple Watch – scrive Gabe su Facebook – attivate il rilevamento di cadute. Non serve solo se cadete da un tetto o da una scala”.

Lo smartwatch della Apple, a partire dalla serie 4 in poi, è infatti in grado di rilevare eventuali cadute della persona che lo indossa, oltre a monitorarne la salute attraverso il battito cardiaco. Ecco perché negli Stati Uniti questo strumento è stato riconosciuto ufficialmente come un dispositivo medico. Nello specifico, quando la persona cade, il sistema propone di allertare i soccorsi tramite un singolo tocco dello schermo: se l’utente non reagisce e non si muove per 60 secondi, allora il dispositivo provvede a chiamare i soccorsi e ad allertare i contatti precedentemente indicati per le emergenze.