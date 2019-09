Compra una cassaforte da frigo perché la fidanzata gli ruba il cioccolato

Dave Williams è un ragazzo inglese che condivide la propria casa con la sua compagna, Stacey Lowe. I due ragazzi hanno un bambino e sono in procinto di sposarsi.

Recentemente, però, tra i due è capitata una cosa bizzarra. Il giovane, infatti, visto che la sua fidanzata gli rubava continuamente cioccolata, barrette e biscotti, ha pensato bene di comprare una cassaforte da frigo.

Il cubo trasparente, montato all'interno del frigorifero, lascia vedere a tutti il goloso bottino, ma soltanto Dave (che conosce il PIN di tre cifre) può accedere al contenuto.

Ovviamente Stacey, che aprendo il frigo si è trovata di fronte la brutta sorpresa, non l'ha presa affatto bene e la sua reazione è stata memorabile. La ragazza, infatti, ha deciso di denunciare pubblicamente il suo compagno postando tutto sui social.

Insieme a due foto che mostrano chiaramente la "cassaforte" ed il suo contenuto, la ragazza scrive indignata: “Guardate a cosa siamo arrivati! Compri una casa insieme a una persona, ci fai un figlio, organizzi il matrimonio, fai piani per il futuro… poi un giorno apri il frigo e vedi questo! Dave ha comprato una cassaforte da frigorifero perché è uno stro*zo e non vuole più condividere la sua cioccolata con me! Qualcuno lo vuole? Mi sembra un’ottima scusa per lasciarlo. Carogna!”.

Il post in poco tempo è diventato virale, ottenendo tantissimi like, condivisioni e commenti. In molti stanno dalla parte di Stacey, ma anche l'idea della cassaforte da frigo ha avuto un discreto successo!

(Credits photo: Facebook/Stacey Lowe)