Incolla becco e piume al pappagallo per non farlo cantare

Questa triste storia arriva da Marano Vicentino, in provincia di Vicenza. Jade è un pappagallo, e come tutti gli animali come lui ama cantare e chiacchierare. Un giorno, però, il suo padrone è tornato a casa e lo ha trovato con becco e piume incollate. Il povero pennuto non riusciva più a muoversi e, ovviamente, non emetteva nessun suono.

Il padrone, allarmato, l'ha subito portato dal veterinario che l'ha medicato. Jade - un bell'esemplare di conuro jandaya - se l'è vista brutta: conciato in questo modo, con becco e piume incollate, ha rischiato di morire. La colla avrebbe potuto compromettergli l'apparato respiratorio. Ora la cosa preoccupante è il piumaggio, che rischia di non crescere più a causa dello stress subito dall'animale.

Ma cosa è successo al pappagallo? Il proprietario è convinto che si tratta di un gesto intimidatorio: "Una vendetta - ha detto - ho già ricevuto una telefonata anonima". Qualcuno, quindi, avrebbe oltrepassato il cancello dell'abitazione e avrebbe raggiunto il cortile dove Jade si trovava, insieme ad altri pappagalli. Il vicinato si era lamentato del rumore del pennuto, per molti era insopportabile. Per questo qualcuno avrebbe deciso di metterlo a tacere per sempre. Il padrone, nel frattempo, ha sporto denuncia contro ignoti.