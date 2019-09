Megan Fox confessa: "Ho avuto un esaurimento, Hollywood mi ha sessualizzata"

In occasione dei 10 anni dall'uscita del film “Jennifer’s Body" (nel quale interpreta il ruolo della protagonista), Megan Fox ha rilasciato una intervista a Enterntainment Tonight, in cui critica fermamente Hollywood e accusa l'industria cinematografica di averla trattata come un oggetto sessuale.

L'attrice ha rivelato di aver avuto un vero e proprio esaurimento psicologico. La Fox associa l'inizio di questi problemi all'uscita nelle sale del film il 18 settembre 2009. La pellicola non ottene un particolare successo probabilmente proprio perché tutto era orientato al marketing del suo corpo.

E dopo “Jennifer’s Body" le cose non sono migliorate. L'essere "sessualizzata e oggettivizzata" stava diventando un tema ricorrente in tutta la sua carriera. Da qui il desiderio di non avere più nulla a che fare con il cinema, con la visibilità sulle riviste e la partecipazione agli eventi e ai red carpet. Megan voleva solo nascondersi. "Avevo la paura e l’assoluta certezza che sarei stata derisa e che la gente mi avrebbe ferito”.

Ma non è tutto. L'attrice dice anche di sentirsi una pioniera del #MeToo, di essersi ribellata alla “mercificazione del suo corpo” prima che il movimento nascesse. Eppure non è mai stata accettata dai gruppi femministi. E a questo proposito chiede: “Cosa può dare supporto alle altre donne se solo alcune di noi sono supportate?"

(Credits photo: Instagram/meganfox)