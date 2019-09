Alexis Bledel, ecco cosa fa oggi Rory di “Una mamma per amica”

Chi guardava “Una mamma per amica” non può non ricordare la dolcissima Rory, il personaggio interpretato da Alexis Bledel. Con i suoi occhi azzurri e quell’aria da ragazzina innocente, questa attrice è riuscita a diventare famosa proprio grazie a questo personaggio: nel 2016 è tornata a interpretarlo per un reboot di quattro puntate andato in onda su Netflix ma i veri fan di Alexis sanno che negli ultimi anni lei ha lavorato a diversi altri film e varie nuove serie tv.

Innanzitutto, nel film del 2015 “Jenny’s Wedding”, Alexis Bledel ha interpretato una piccola parte ma molto importante: la pellicola, infatti, racconta il coming out di una donna che decide di sposare la propria compagna, interpretata, appunto, da Alexis.

Inoltre, molti sapranno che è proprio Alexis una delle protagoniste della fortunata serie tv “The Handmaid’s Tale” nella quale interpreta Emily, ruolo grazie al quale ha vinto un Emmy come migliore guest star e ottenuto una successiva candidatura come miglior attrice non protagonista. In questi anni Alexis non è andata avanti solo con la sua carriera ma anche dal punto di vista personale: si è sposata con il collega Vincent Kartheiser dal quale ha avuto anche un figlio. Del bimbo, però, si sa ben poco perché l’attrice è molto riservata e preferisce tenere la sua famiglia lontano dai riflettori. Questa sua decisione è provata anche dal fatto che Alexis non utilizza i social network: ha due profili ufficiali su Facebook e Twitter ma non sono aggiornati ormai da anni. È però noto che l’amore tra lei e Vincent Kartheiser è nato sul set di “Mad Men”.

Insieme al marito, inoltre, Alexis ha recitato nel film uscito quest’anno dal titolo “Crypto”, un thriller sul tema della criptovaluta che, però, al momento non è ancora uscito nelle sale italiane. Per la gioia dei fan, a breve dovremmo poter rivedere Alexis in tv nella quarta stagione di “The Handmaid’s Tale”.