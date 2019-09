Mamme si affrontano a colpi di mestolo davanti alla scuola

Quel che è accaduto nel quartiere San Valentino a Cisterna di Latina ha dell’incredibile: due mamme hanno litigato su Facebook e poi, il giorno successivo, dopo aver lasciato i propri figli a scuola, si sono affrontate ed è scoppiata una vera e propria rissa per la quale è dovuta intervenire persino la Polizia.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, il litigio sarebbe nato, appunto, da un battibecco su Facebook tra le due donne in questione, lite social culminata con accuse e minacce reciproche. La mattina successiva una delle due mamme avrebbe tentato di investire con la propria auto la sua “nemica”: quest’ultima, però, non si sarebbe affatto spaventata, anzi, si è armata di un utensile da cucina che aveva portato con sé, un mestolo per la precisione, e l’ha affrontata spalleggiata dalla sorella.

Sarebbe stata proprio la sorella di una delle due contendenti a essere investita dall’automobile dell’altra mamma, che le avrebbe schiacciato un piede con una ruota: la donna si è così fatta medicare, ricevendo una prognosi di venti giorni. È stato proprio questo episodio a far scattare la denuncia nei confronti della mamma che era alla guida dell’auto e che è stata quindi convocata in Commissariato, dove ha ricevuto un avviso orale emesso dal Questore di Latina.