14enne morso alla testa durante una partita a calcio: un dente gli si conficca nel cranio

In Portogallo, durante una normale partita di calcio tra ragazzini, un 14enne è rimasto vittima di un assurdo incidente: un avversario, infatti, lo ha morso alla testa e un dente è rimasto conficcato nel suo cranio.

A raccontare lo strano caso sono stati i medici dell’Hospital di Sao Bernardo a Setùbal, dove il ragazzo è stato medicato: come riferisce BMJ Case Reports, subito dopo l’aggressione, il 14enne è stato portato in ospedale con un taglio di 5 cm sul lato destro della testa. I medici si sono limitati a ricucire la ferita e a dimettere il giovane, senza fare ulteriore accertamenti. In seguito, però, il 14enne ha accusato una forte debolezza, accompagnata da febbre alta. Cinque giorni dopo è tornato in ospedale, lamentando anche un forte dolore alla testa. I medici gli hanno dato degli antibiotici e hanno cercato di ripulire la ferita infetta sulla testa. I farmaci, però, sembravano non avere effetto.

I dottori hanno così deciso di effettuare una radiografia ed è proprio in questo modo che hanno fatto l’assurda scoperta: il dente dell’aggressore era rimasto conficcato nel cranio del giovane, incorporato nella ferita. Con un intervento chirurgico, i medici sono riusciti a estrarre il dente; in seguito, l’equipe medica ha spiegato che l’infezione del cuoio capelluto è un evento molto raro e che i morsi umani possono comportare delle gravi infezioni, così come i corpi estranei che provocano ferite e lacerazioni.