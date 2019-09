Ora puoi dormire nel cottage di Jessica Fletcher (La Signora in Giallo)

La casa di Jessica Fletcher è diventato un Bed & Breakfast. Gli amanti della Signora in Giallo più famosa al mondo possono finalmente coronare il loro sogno... quello di soggiornare nel cottage, set della serie tv e location di tanti misteri risolti. L'abitazione - che si chiama Historic Albion Cottage - si trova sulle coste della California, esattamente ad Albion, non lontano da San Francisco. Il panorama è mozzafiato: tante le escursioni da fare nei dintorni, per un soggiorno davvero unico.

La bellezza di questo cottage sta nella sua storia e nell'allure che conserva ancora oggi. Lo stile dei tempi che furono, unito a gentilezza e cortesia, fanno di questo posto un vero e proprio gioiellino. E il prezzo? Niente di esorbitante: solo 150 euro a notte a persona.

La Signora in Giallo è stata una serie tv degli anni '80. La protagonista, Jessica B. Fletcher - interpretata da una meravigliosa Angela Lansbury - era un'insegnante in pensione che, dopo la morte del marito, diventa una scrittrice. È curiosa e ostinata e si interessa ad alcuni casi di omicidi che sconvolgono la quiete del suo cottage. Una serie tv che ha segnato un'epoca e che resterà indelebile nel nostro cuore per sempre.