Walker Texas Ranger: in arrivo il reboot con Jared Padalecki

Nel momento d'oro per reboot e revival, arriva anche una notizia che riguarda la serie cult "Walker, Texas Ranger", in onda negli Stati Uniti per ben 9 stagioni (dal 1993 al 2001) per un totale di 204 episodi con protagonista incontrastato Chuck Norris: volto storico del ranger Cordell Walker.

Giddy up. A reboot of 'Walker, Texas Ranger' with #Supernatural star Jared Padalecki (@jarpad) is in the works. Get the details: https://t.co/P4G0iG5gpT — Hollywood Reporter (@THR) 24 settembre 2019

Ebbene, Hollywood Reporter ha rivelato che la CBS TV Studios, dopo Hawaii Five-O, MacGyver e Magnum P.I., è pronta a lanciare anche questo nuovo reboot.

Il protagonista sarà ancora una volta Cordell Walker, di ritorno da una missione, vedovo e con due figli da crescere. Ad interpretare il ruolo dell'impavido ranger questa volta ci sarà Jared Padalecki, appena uscito da 15 stagioni della serie Supernatural. Ad affiancare Cordell Walker nelle sue indagini ci sarà, per la prima volta, una ranger donna, ma ancora non si conosce il nome dell'attrice che ne interpreterà il ruolo, né sono ancora noti i nomi degli altri componenti del cast.

La sceneggiatura sarà invece affidata ad Anna Fricke, che nel curriculum vanta serie come Being Human, Dawson's Creek, Everwood, Men in Trees - Segnali d’amore e Privileged.

