Mauro Marin, l’ex gieffino ricoverato in psichiatria: “Ho bisogno d’aiuto”

I fan del Grande Fratello di sicuro ricorderanno Mauro Marin, l’eccentrico protagonista dell’edizione del 2010. Fu proprio lui il vincitore del popolare reality quell’anno: con la sua simpatia riuscì a conquistare il pubblico, anche se non mancarono momenti critici dovuti ai suoi frequenti scatti d’ira.

Da allora, come accaduto a molti altri ex gieffini, di Mauro Marin abbiamo avuto ben poche notizie; di recente ha avuto dei problemi personali a causa dei diverbi e delle incomprensioni con la madre di suo figlio che non gli ha mai permesso di vedere il bimbo. Questa situazione gli avrebbe causato un forte stress e forse è proprio per questo che venerdì scorso Mauro è stato ricoverato nel reparto psichiatrico dell’Ospedale di Montebelluna, nel trevigiano.

A riportare la notizia è La Tribuna di Treviso, giornale al quale lo stesso Marin avrebbe confessato: “Sto male, ho bisogno di aiuto”. I motivi del ricovero, però, al momento non sono stati specificati. Solo qualche giorno fa, l’ex gieffino si era mostrato sui social mentre imitava lo chef Antonino Cannavacciuolo: durante la sua performance, però, Mauro si è ferito gravemente a una mano con un coltello, motivo per il quale è stato portato al pronto soccorso.