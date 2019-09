“Ti facciamo un c***o così”: è polemica sul manifesto pubblicitario di una palestra

A Ponsacco, comune della provincia di Pisa, nei giorni scorsi sono comparsi dei manifesti pubblicitari di una palestra. Fin qui sembrerebbe tutto normale, il problema è ciò che compare su questi manifesti: un lato b femminile sodo e scolpito e una scritta ben poco elegante, ossia “Ti facciamo un c***o così!”.

La campagna pubblicitaria non è passata inosservata e ha destato molto clamore nella zona: l'associazione femminista e di promozione sociale la Casa della donna di Pisa ha subito denunciato il messaggio dei manifesti, giudicato palesemente sessista e maschilista, nonché offensivo nei confronti dell’universo femminile.

“Ecco che razza di manifesto pubblicitario campeggia in quel di Ponsacco – si legge nel post pubblicato su Facebook dall’associazione - Vi sembra possibile che una palestra possa ottenere l'affissione pubblica di un manifesto così sessista, maschilista e offensivo nei confronti delle donne? A noi pare una cosa assolutamente inaccettabile e chiediamo che il manifesto venga rimosso subito!”.

La Casa della donna di Pisa invita tutti a unirsi alla sua protesta, per la quale è stato chiesto l’intervento urgente del Corecom Toscana, nella speranza che i manifesti in questione vengano rimossi il prima possibile in quanto lesivi nei confronti della dignità delle donne.