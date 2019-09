L'attrice Helen Mirren pulisce le strade in Salento: la foto

Da qualche anno è diventata una “contadina salentina”, come ama definirsi lei stessa. L'attrice inglese Helen Mirren, famosa per aver recitato in "The Queen - La regina", vive in una cittadina in provincia di Lecce. Con il marito, ha rilevato una masseria e conduce le sue giornate nel dolce clima salentino. Attaccata molto a questa terra, Helen quando serve pulisce anche le strade dalla spazzatura. È così che salta fuori una foto, pubblicata sul suo profilo Instagram, che testimonia questo suo impegno sociale. Eccola.

"Un gesto piccolo che fa una grande differenza", scrive l'attrice. E noi siamo d'accordo. La Mirren si è più volte lamentata della spazzatura nelle strade del suo paese. È molto attenta alle cause per l'ambiente e non si tira indietro quando c'è bisogno di dare un aiuto concreto alla sua comunità. Con la sorella (come scrive lei nel post), ha passato più di un'ora a ripulire un bel tratto di strada dai rifiuti. Se tutti noi, nel nostro piccolo, facessimo come lei... il mondo sarebbe un posto migliore.