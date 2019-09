Gli abiti dei fumatori sono nocivi quasi quanto le sigarette

Secondo alcuni recenti studi, gli abiti dei fumatori sarebbero pericolosi per la salute quasi quanto le stesse sigarette: i vestiti, compresi quelli di chi fuma all’aperto, si impregnano infatti di nicotina e di tossine varie, come se fossero spugne. Ecco che quindi diventano dei potenziali pericoli per la salute delle persone, soprattutto dei bambini.

La dottoressa Manuela Martins-Green della University of California Riverside, ad esempio, ha spiegato che se un papà o una mamma fumano all’aperto ma poi tornano a casa e abbracciano i propri bambini, con i loro vestiti impregnati di nicotina potrebbero danneggiare la loro salute. Ecco perché è bene togliersi subito i vestiti “contaminati” e metterli a lavare non appena si rientra in casa.

Gli abiti, in realtà, non sono gli unici oggetti a essere contaminati dalle tossine disperse dal fumo. Stiamo parlando del fenomeno chiamato “fumo di terza mano”, ossia della contaminazione che resta su mobili, tende e qualsiasi altra cosa presente in una stanza dove qualcuno ha fumato. Anche quando il fumo si disperde, queste sostanze rimangono.

Il “fumo di terza mano” è un insieme di sostanze che permangono nell’ambiente e che, mischiandosi ad altri inquinanti presenti nell’aria, possono dare origine a dei composti molto pericolosi e potenzialmente cancerogeni. I bambini e gli anziani sono i più vulnerabili agli effetti dannosi di queste sostanze. L’ideale sarebbe non fumare affatto; altrimenti, il consiglio è quello di prestare particolare attenzione all’igiene, evitando di fumare in luoghi chiusi dove la nicotina si andrà inesorabilmente a posare ovunque.