Chiara Ferragni potrebbe affiancare Amadeus a Sanremo

Mancano ancora diversi mesi ma, come ogni anno, con l’arrivo dell’autunno si inizia a parlare del Festival di Sanremo. Anzi, in realtà se ne parla già da un po’ ed è già stato reso noto il nome del timoniere della prossima edizione: sarà il popolare e amato presentatore tv Amadeus. In questi giorni, invece, si iniziano a fare delle ipotesi su chi potrebbe affiancarlo sul palco dell’Ariston, in particolare su chi potrebbe essere la sua controparte femminile.

Secondo alcuni rumors resi noti dal magazine Vero, ad affiancare Amadeus potrebbe esserci proprio l’influencer più famosa del nostro paese, Chiara Ferragni. Reduce dal grande successo al botteghino di “Unposted”, il docufilm che racconta la sua storia e la sua carriera, presentato, tra l’altro, in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia, la blogger sarebbe già da tempo in trattative proprio per diventare la co-conduttrice della 70esima edizione del Festival di Sanremo.

Com’è noto, Chiara è un’esperta di moda ed è proprio grazie al suo fashion blog, The Blonde Salad, se ha raggiunto il successo; tuttavia, nel 2018 ha sposato un rapper, Fedez, dunque di musica un po’ ormai dovrà capirne. In ogni caso, questo probabilmente non la preoccuperà: nella sua carriera, Chiara Ferragni ha dimostrato sempre una grande versatilità e di certo sul palco dell’Ariston non deluderebbe i suoi tantissimi fan che, tra l’altro, da tempo speravano di vederla in una veste simile.

Al momento, tuttavia, non ci sono conferme a questi rumors, dunque bisognerà attendere ancora un po’ per scoprire se sarà davvero la nota influencer ad affiancare Amadeus a Sanremo.