Ecco il caricatore a forma di cordone ombelicale

In rete non mancano di certo gli accessori curiosi e bizzarri, ma probabilmente questo è il migliore (o forse sarebbe il caso di dire il peggiore) che vedrete oggi.

Si tratta di un caricatore per iPhone realizzato dal designer giapponese Mio Izawa e costa ben 6 mila dollari. La sua particolarità? Basta guardarlo...

È realizzato in silicone e ha le sembianze di un vero cordone ombelicale. Ma, se questo non dovesse bastare, possiamo aggiungere un dettaglio che peggiora decisamente le cose: questo accessorio pulsa mentre ricarica il cellulare, proprio come un cordone ombelicale che nutre il bambino.

Che dire? Decisamente inquietante. In realtà, più che un pezzo di design, sembra un body horror di David Cronenberg e tirarlo fuori per caricare il cellulare mentre ci si trova in compagnia potrebbe essere davvero sconveniente per la propria vita sociale...