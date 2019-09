Strafatto di LSD sparisce nel lago di Disneyland: ritrovato nudo a km di distanza

Insieme alla compagna, un uomo svizzero di 32 anni decide di andare a Disneyland. E fin qui tutto bene, se non fosse per il fatto che si prende una bella pasticca di LSD, un acido molto potente che fa fare viaggi allucinatori davvero allucinanti (scusate il gioco di parole). Strafatto, quindi, si immerge nel laghetto per parco giochi e poi sparisce. La ragazza, allarmata e drogata anche lei, chiama i soccorsi. Sono intervenuti la bellezza di 10 sommozzatori, 80 impiegati del parco, 12 poliziotti, cani e un elicottero dotato di telecamera termica. Tutti insieme per ritrovare lo sventurato in trip.

Ecco che cosa hanno detto i soccorritori al momento del ritrovamento... perché alla fine l'uomo è riapparso in piena notte ad alcuni km di distanza dal luogo del tuffo, completamente nudo: "Stava camminando nel mezzo della strada, non indossava neanche un indumento e aveva i piedi nudi. Percorreva una strada a pochi km dal parco".

Ma non finisce qui, il 32enne non ricordava assolutamente nulla. Non ricordava come è caduto in acqua, non ricordava come ne è uscito, né tanto meno ricordava del viaggio allucinatorio di cui è stato protagonista. Praticamente un incubo!

L'uomo alla fine non è stato neanche trasportato in ospedale, ma solo alla centrale di Polizia dove è stato fermato per uso di droga. La prossima volta che deciderà di fare un giretto a Disneyland ci penserà due volte prima di prendersi un acido.