Da ottobre bollette più care: luce +2,6%, gas +3,9%

Dal primo ottobre le bollette di luce e gas del mercato tutelato subiranno un aumento. Nello specifico, come ha stabilito Arera, la luce aumenterà del 2,6%, mentre il gas del 3,9%. Questi rincari sono dovuti in gran parte a ciò che sta accadendo a livello internazionale: stiamo parlando della riduzione della produzione di gas olandese e le restrizioni all’accesso ad alcuni gasdotti, ma anche l’impennata del petrolio dovuta agli attacchi alle piattaforme petrolifere.

L’aumento delle bollette, nello specifico, riguarderà un rincaro della spesa per la materia prima, oltre alle nuove quotazioni stagionali previste nei mercati all’ingrosso nel prossimo trimestre e a un leggero aggiustamento dei costi di trasporto pari allo 0,1%. In base a questi dati, la spesa media totale del 2019 per l’elettricità per una famiglia sarà di circa 559 euro, mentre quella per il gas di circa 1.107 euro, cifre di poco superiori a quelle dello scorso anno.