Anziana scopre di avere in casa un'opera di Cimabue da milioni di euro

La scoperta è avvenuta in una casa a nord di Parigi. Un'anziana signora di Compiegne teneva appeso in casa, tra la cucina ed il soggiorno, un piccolo quadro (25,8 cm per 20,3 cm) che, ad un certo punto, ha deciso di far valutare.

La casa d'aste Actéon di Compiegne, consultata dalla signora, ha affidato la valutazione del dipinto al critico d'arte Eric Turquin. Da qui l'incredibile scoperta.

Il critico non ha avuto alcun dubbio nell'attribuire l'opera all'artista fiorentino vissuto tra il 1272 e il 1302: «L’attribuzione non susciterà dubbio perché è ovvio, confrontandolo con gli altri dipinti noti, che si tratta della stessa mano».

Si tratterebbe dunque di un dipinto inedito di Cimabue, probabilmente facente parte di un dittico del 1280 composto da 8 pannelli, di cui si conoscono soltanto due raffigurazioni, attualmente conservate nella National Gallery di Londra e nella Frick Collection a New York. Di questo artista oggi sono conosciute soltanto 11 opere.

Il dipinto, conservato in eccellenti condizioni, è realizzato con pitture a tempera su fondo oro su un pannello di pioppo e raffigura “Il Cristo deriso” circondato da una folla rabbiosa. Cimabue è uno degli artisti più importanti del pre-rinascimento, perché ha introdotto una vera rivoluzione nella pittura dando un'anima ai suoi personaggi.

L'opera sarà venduta all'asta a Senlis da Acteon il prossimo 27 ottobre: il suo valore stimato si aggira intorno ai 4-6 milioni di euro. Per il critico d'arte italiano Vittorio Sgarbi l'opera dovrebbe essere acquistata dallo Stato italiano.

(Credits photo: pressfrom.info)