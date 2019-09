Jessica Simpson è tornata in forma dopo il parto, ha perso 45 chili

Con la terza gravidanza Jessica Simpson aveva messo su molti chili, arrivano a pesarne 108: dopo la nascita di Birdie, sei mesi fa, la cantante ha deciso di mettersi all’opera per tornare in forma il prima possibile e alla fine, con tenacia e impegno, ci è riuscita.

In questi giorni ha stupito i suoi fan pubblicando sui social una foto che la ritrae in splendida forma: “6 mesi e 100 libbre in meno (Sì, ho inclinato la bilancia a 240) – scrive nel post – il mio primo viaggio lontano da Birdie è stato emozionante per molte ragioni, ma sono così orgogliosa di sentirmi di nuovo me stessa. Sembrava impossibile, ma io ho scelto comunque di lavorare sodo”.

E i risultati si vedono: Jessica ha perso circa 45 chili ed è più bella che mai. La cantante di recente ha svelato che, oltre a seguire una dieta equilibrata, in questi mesi si è messa sotto con lo sport e grazie a un allenamento costante alla fine è riuscita a dimagrire. Già in passato l’artista ha seguito delle diete e nel 2014 aveva rivelato di aver perso 30 chili; questa volta, però, la terza gravidanza l’ha messa a dura prova anche a causa del parto cesareo. Tornare in forma, dunque, in questo caso è stato più difficile del previsto ma Jessica non si è mai data per vinta e alla fine è tornata al suo peso forma.