Si terrà quest'anno per la prima volta in Italia il campionato mondiale dei sommelier della birra, che si svolge ogni due anni dal 2009 in diverse città del mondo.

All'evento, che si terrà il prossimo 27 settembre a Rimini presso il Grand Hotel, prenderanno parte 80 esperti di birra provenienti da 18 Paesi. Saranno 15 i partecipanti provenienti dall'Italia, già qualificati nel campionato italiano che si è tenuto a febbraio 2019 a Santarcangelo di Romagna (Rimini).

Il concorso, che quest'anno giunge alla sesta edizione, è stato organizzato dalla Doemens Academy di Monaco di Baviera (Istituto per la formazione di professionisti per le industrie alimentari, birrifici e bevande in tutto il mondo) con la partnership dell'Arte Bier di Stefan Grauvogl. Una giuria internazionale avrà il compito di selezionare il miglior "biersommelier", tra i vari partecipanti, giudicati, tra le altre cose, per la capacità di descrizione sensoriale e di presentazione della birra.

L'obiettivo è ancora una volta quello di conferire a questa bevanda l'immagine preziosa che merita. Michael Zepf, responsabile organizzazione e svolgimento del campionato, ha dichiarato: "Il movimento dei Biersommelier è in piena espansione in Italia e tutti gli appassionati di birra sono entusiasti di far crescere l'immagine e la conoscenza del prodotto brassicolo".