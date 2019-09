Anche i gatti sviluppano un legame profondo con il padrone, lo rivela uno studio

I gatti sono da sempre considerati animali indipendenti e affettuosi a modo loro, non come i cani che, invece, sviluppano un legame quasi viscerale con il proprio padrone. Oggi una nuova ricerca rivela che, al contrario, anche i gatti instaurano un legame profondo con il proprio padrone.

Lo studio è stato condotto dai ricercatori della Oregon State University e pubblicato sul magazine Current Biology: secondo questa ricerca, i gatti sono dotati di capacità socio-cognitive tali da instaurare rapporti di forte attaccamento con le persone che si prendono cura di loro.

“La maggior parte dei gatti, come i cani, è legato al padrone e lo usa come fonte di sicurezza in un ambiente nuovo - ha spiegato la ricercatrice Kristyn Vitale - L’attaccamento è un comportamento biologicamente rilevante. E il nostro studio indica che quando i gatti vivono in uno stato di dipendenza da un essere umano, quel comportamento di attaccamento è flessibile e la maggior parte dei gatti usa l’uomo come fonte di conforto”.

I ricercatori hanno analizzato il comportamento di 70 gatti durante un esperimento chiamato “secure base test”: il gatto deve trascorrere due minuti in una nuova stanza con il proprio padrone; in seguito, il gatto rimane da solo per altri due minuti. Al termine di questa prima fase, c’è quella di ricongiungimento, ossia il padrone torna nella stanza per altri due minuti. In questa seconda parte del test dei 70 gatti, il 64,3% ha mostrato un attaccamento sicuro al proprio padrone, mentre il 35,7% un attaccamento insicuro.

La maggior parte dei gatti, dunque, ha mostrato di avere un legame solido con il proprio padrone e al suo ritorno non ha mostrato segni di stress. “È stato sorprendente – ha spiegato ancora la ricercatrice - scoprire quanto la proporzione di attaccamenti sicuri e insicuri nelle popolazioni di gattini e di gatti adulti corrispondesse a quella dei neonati”. Una cosa molto simile, infatti, avviene anche nei neonati: il 65% dei più piccoli sviluppano un attaccamento sicuro ai genitori e la stessa cosa accade con i gatti e i rispettivi padroni, cosa che dimostra, dunque, che i felini non sono poi così indipendenti come si è sempre pensato.