Pensionato ubriaco non si ferma all’alt dei Carabinieri e fugge in Apecar

In provincia di Bologna qualche notte fa c’è stato un inseguimento degno di un film comico: come reso noto dai Carabinieri in seguito, una Apecar è stata avvistata mentre procedeva per strada a zig zag. Gli agenti allertati hanno individuato il mezzo, intimando al conducente di fermarsi.

L’uomo che era alla guida dell’Apecar, però, anziché fermarsi ha accelerato e si è dato alla fuga. I Carabinieri si sono lanciati all’inseguimento del fuggitivo che si è fermato circa un chilometro più giù. Non appena è sceso dal veicolo, l’uomo è caduto a terra, in stato visibilmente alterato dall’alcool. Si trattava di un pensionato di 66 anni che era talmente ubriaco da non riuscire nemmeno a reggere l’etilometro, oltre che a reggersi in piedi, visto che si è accasciato più volte di fronte agli agenti.

In seguito, il 66enne è stato trasportato in ospedale e sottoposto alle analisi di rito: i risultati dei test hanno rivelato che l’uomo aveva un tasso di alcool nel sangue superiore di ben 5 volte rispetto al limite consentito. Per lui è quindi scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza.