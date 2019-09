L’ex di Chiara Ferragni risponde alle accuse nei suoi confronti

Prima di incontrare Fedez, Chiara Ferragni era fidanzata con l’imprenditore Riccardo Pozzoli. La loro storia è finita ma i rapporti tra i due si sono inaspriti di recente, dopo la nascita del figlio di lei, Leone. La vicenda è raccontata nel docufilm che racconta la carriera dell’influencer, “Unposted”, presentato durante l’ultima Mostra del Cinema di Venezia e in seguito uscito al cinema con grande successo.

Nel documentario in questione, Chiara Ferragni racconta del suo ex muovendo delle accuse nei suoi confronti: “Per me lui non esiste più. Cancellato. Per sempre – dice – Ho capito che non conosci mai veramente nessuno”. La fashion blogger, nello specifico, accusa Riccardo di aver cercato di vendere il 45% della società che avevano insieme senza il suo consenso, approfittando del suo periodo di convalescenza dopo la nascita del figlio.

Com’è comprensibile, l’imprenditore non ha apprezzato le parole nei suoi confronti e le accuse lanciate nel documentario e alla fine ha spezzato il silenzio, parlandone in una story su Instagram: “Tra me e Chiara ci sono stati molti momenti difficili. Troppe fratture per risanare il nostro rapporto – ha dichiarato - Ringrazio comunque a chi ha preso le mie difese e ringrazio per le vostre opinioni che avete a riguardo. I confronti sono sempre costruttivi. I punti di vista sono differenti e ci sono diversi modi per raccontarli. Io personalmente preferisco un approccio diverso. Grazie per il coinvolgimento e la comprensione”.