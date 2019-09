Arrivano le bambole senza genere e libere da etichette

"Noi crediamo che le bambole non debbano avere limiti, proprio come i bambini che ci giocano": questo è il principio che ha ispirato la creazione di "Creatable World", la nuova linea di bambole senza genere ideata da un team di esperti Mattel, con la collaborazione di genitori, medici e bambini.

Queste bambole rappresentano per i bambini una vera e propria "tela bianca" su cui disegnare ogni volta i propri personaggi.

Sesso, taglio e lunghezza di capelli e abbigliamento possono essere personalizzati, cambiati e mixati ogni volta che si desidera in modo creativo e libero da qualsiasi etichetta. In un solo kit sono presenti più di 100 look differenti.

Questo progetto, realizzato dall'azienda americana Mattel, celebra la più completa inclusività, per consentire a qualsiasi bambino o bambina di divertirsi come preferisce. Il motto è: "Con Creatable World, tutti sono invitati a giocare".

Si tratta dunque di un'esperienza di gioco unica, che si allontana (finalmente) dai modelli standardizzati di Barbie e Ken, che per anni hanno rappresentato un canone estetico irreale ed irraggiungibile.