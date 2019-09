Arriva l'iPhone 11 Pro da 50mila euro: ha un pezzo di Luna nella cover

Non è ancora uscito in commercio e già ha una sua edizione limitata. Il nuovo iPhone 11 Pro, che ha già conquistato in pre-ordine moltissime persone, è una vera potenza. Tre fotocamere e un hardware dalle performance altissime: il nuovo nato è il top di gamma dell'azienda di Cupertino. Ma se tutto ciò non bastasse, c'è chi ha pensato di renderlo ancora più top. Un'azienda russa, specializzata in accessori di lusso, ha creato una versione limitata dello smartphone in questione: la collezione Discovery.

Caviar - questo il nome della società - ha voluto esaltare la bellezza e il prestigio dell'iPhone 11 Pro, applicando sulla cover pezzi del Titanic, della navicella Vostok-1 e addirittura della Luna. Non stiamo parlando di una semplice cover, ma di una scocca vera e propria integrata nel cellulare, realizzata con materiali di pregio. E i prezzi di conseguenza lievitano.

Il modello Titanic, ad esempio, richiama le onde del mare e, oltre ad avere un’ancora e due valvole rotanti, ha anche al centro un frammento del transatlantico del 1912. Per chi volesse avere questo iPhone dovrà pagare più o meno 6.600 euro. Poi c'è il modello Vostok-1, dedicato agli amanti dello spazio. Il suo design richiama l'universo infinito e riporta un frammento della leggendaria navicella. Qui si parla di 30mila euro.

Il modello più costoso, infine, è l'Universe Diamond. Diamanti, pietre preziose, meteoriti e anche un pezzetto di Luna decorano questo iPhone 11 Pro. Il prezzo si aggira intorno ai 50mila euro.