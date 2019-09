"Joker": si teme una nuova sparatoria per la proiezione del film

Nel 2012 ad Aurora (Colorado), in occasione dell'uscita nelle sale del film "Il cavaliere oscuro- il ritorno", avvenne una tragica sparatoria in cui persero la vita 12 persone.

Ora si teme che quella follia possa essere emulata per la prossima proiezione di "Joker" da qualcuno che potrebbe identificarsi nel tormentato protagonista.

L'allarme arriva direttamente da Fbi e forze dell'ordine del Texas che pare abbiano individuato nel darkweb una serie di chat dal contenuto preoccupante che parlano di possibili azioni violente e di una sparatoria da mettere in atto in una struttura in cui verrà proiettato il film.

La questione è stata portata alla luce dal portale Gizmodo, che avrebbe intercettato una circolare interna dell'esercito nella quale vengono date chiare indicazioni sul comportamento da tenere qualora il fatto dovesse effettivamente verificarsi: «Provate sempre e comunque a scappare, nel caso non sia possibile nascondetevi e non fate rumore. Se lo sparatore vi troverà, combattete con tutto quello che avete a disposizione».

Intanto il cinema di Aurora in cui nel 2012 è avvenuta la strage, ha deciso di non proiettare il film. Mentre Joaquin Phoenix, protagonista della pellicola, intervistato sulla questione della violenza durante una recente intervista, si è rifiutato di rispondere.