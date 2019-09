Monte Bianco, il ghiacciaio si sta sciogliendo troppo velocemente

Il ghiacciaio del Planpincieux, sul versante italiano del Monte Bianco, si sta sciogliendo ed è ormai vicino al collasso: ecco perché il sindaco di Courmayeur, Stefano Miserocchi, ha emesso un’ordinanza che ha stabilito la chiusura delle strade di accesso alla zona interessata, oltre che l’evacuazione del tratto della Val Ferret più esposto all’imminente crollo.

Ma non è tutto: la situazione richiede un controllo costante che, finora, veniva effettuato a vista con due fotocamere. Tuttavia, l’accelerazione improvvisa dello scioglimento del ghiacciaio ha reso necessario trovare altri mezzi: è per questo che stamattina è stato installato un nuovo sistema di monitoraggio radar che consentirà ai glaciologi dell’Arpa, della Protezione Civile e della Regione Val d’Aosta, di tenere il Monte Bianco sotto costante osservazione.

Il sistema di monitoraggio in questione è stato portato in elicottero a Planpincieux ed è stato posto a due chilometri dalla fronte del ghiacciaio: questo strumento è in grado di percepire anche i più minimi movimenti e con qualsiasi condizioni di tempo e di visibilità. “È un radar di cui abbiamo realizzato il primo prototipo una ventina di anni fa al centro di ricerche della Comunità europea di Ispra – ha spiegato Davide Leva di Lisalab, come riporta il Corriere – e oggi trova impiego soprattutto nel caso di miniere a cielo aperto che stanno collassando. Lavoriamo dal Sudamerica al Giappone, in Italia ce l’hanno chiesto a Stromboli per monitorare la Sciara del fuoco".