Coppia riceve per sbaglio 25mila pasticche di ecstasy

Nei giorni scorsi una coppia di 60enni di Linz, Austria, ha ricevuto per sbaglio una consegna davvero sorprendente. I due avevano semplicemente ordinato dei vestiti online, ma una volta aperto uno dei due pacchi ricevuti dall'Olanda, si sono trovati di fronte un enorme quantitativo di ecstasy: ben 24.800 pasticche.

La coppia, in un primo momento, ha pensato che il pacco contenesse delle pietruzze. Solo guardando più attentamente i due hanno capito che si trattava di droga. Così hanno richiuso il pacco e lo hanno consegnato immediatamente all'ufficio postale, che ha allertato la Polizia.

Da qui sono partite le indagini: la Polizia austriaca ha scoperto che la spedizione partita dall'Olanda era diretta in Scozia. Così, in collaborazione con i colleghi, sono riusciti a risalire al vero destinatario, che è stato prontamente arrestato, mentre sono ancora in corso le indagini per individuare il mittente della spedizione in Olanda, primo produttore al mondo di metanfetamine.

Wenn der Postmann 2x klingelt: Linzer Ehepaar erhielt vom #Postler statt der bestellten Kleider ein Paket mit 25.000 Ecstasy Tabletten. Beim eigentlichen Empfänger in Schottland klingelte beim zweiten Mal die @policescotland #thankscolleagues #welldone https://t.co/j0AKqdi5Rm pic.twitter.com/FrzwRefv2N — POLIZEI OÖ (@LPDooe) 23 settembre 2019

L'account della polizia ha postato la notizia sui social scrivendo ironicamente: "Il postino suona sempre 2 volte: una coppia di Linzer ha ricevuto dall'ufficio postale invece dei vestiti ordinati un pacchetto con 25.000 compresse Ecstasy. Alla porta del vero destinatario in Scozia ha suonato la Polizia scozzese. Grazie colleghi, ben fatto!"

(Credits photo: twitter.com/LPDooe)