Alessia Marcuzzi criticata per una foto senza trucco

Alessia Marcuzzi è una delle showgirl italiane più in voga in questo momento. Tanti sono gli impegni che la vedranno protagonista nel prossimo futuro e tanti i fan che la seguono costantemente su Instagram. Tra questi, però, si nasconde anche qualche hater, pronto a criticare qualsiasi cosa pubblichi. Questo è il caso di uno dei recenti post condivisi dalla mattatrice di "Temptation Island Vip". La Marcuzzi posta uno scatto senza filtri, senza trucco, in un'espressione "seria", come lei stessa la definisce.

Visualizza questo post su Instagram Seria #neverwithoutmyredlipstick Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi) in data: 24 Set 2019 alle ore 11:08 PDT

Tanti i like e i commenti positivi... Alessia è bellissima anche, e soprattutto, al naturale. Abituati a vederla sempre sorridente, però, alcuni utenti non hanno apprezzato l'immagine. Qualcuno ha detto che sembra stanca, altri ci sono andati giù un po' più pesante. Lei è sempre molto polite in queste situazioni e non replica, a meno che non venga attaccata nel profondo. Del resto, un personaggio pubblico come lei sa che deve scontrarsi anche con questo tipo di polemiche.

Oltre a "Temptation Island Vip", vedremo molto presto Alessia alle prese con "Le Iene show" e con "L’Isola dei famosi 15".