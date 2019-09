Usa: Tesla della Polizia si scarica durante un inseguimento a 190 km/h

La scorsa settimana una Tesla della Polizia del Dipartimento di Fremont, Geneva Bosques, di pattuglia nella San Francisco Bay Area, si è scaricata nel momento peggiore: durante un inseguimento ad alta velocità.

L'auto, una Tesla Model S 85 del 2014, come riporta il sito della Cnn, era carica per metà già all'inizio del turno dell'agente che la guidava. Così, quando il poliziotto ha cominciato ad inseguire un sospettato per un crimine a Santa Clara, che non si era fermato all'alt, si è subito reso conto che non ce l'avrebbe fatta a catturarlo.

Il poliziotto, durante l'inseguimento a 120 miglia all'ora, ha comunicato la targa alla radio e ha chiesto supporto ai colleghi, riferendo di avere la batteria bassa: "Ne ho per sei miglia sulla Tesla, così lo posso perdere in un secondo".

Altre auto della polizia sono intervenute per dare supporto al collega e hanno preso il controllo dell'inseguimento. Come riferito da Geneva Bosques, portavoce del Dipartimento di Polizia di Fremont, l'inseguimento è stato interrotto dopo soli 10 minuti perché ritenuto troppo pericoloso. Più tardi l'auto del sospettato è stata trovata abbandonata in un cespuglio nella zona di San José.

L'integrazione della Tesla nel dipartimento di Polizia di Fremont al momento è ancora in fase si test. Per quanto riguarda l'accaduto, il portavoce della Polizia ha dichiarato: "Non abbiamo alcuna politica scritta per quanto riguarda l'uso dell'acceleratore o la ricarica, ma la linea guida generale è che la batteria dovrebbe essere almeno mezza piena all'inizio del turno, e su questa vettura lo era".

