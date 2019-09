Nuovi incentivi per i figli: ecco tutto quello che devi sapere

La proposta del cosiddetto pacchetto famiglia ha iniziato il suo iter per l’approvazione. Nel caso in cui si arrivi all’ok definitivo, ci saranno numerose novità per le famiglie italiane. L’idea di base di questo progetto è quella di unificare tutte le norme per le famiglie in due sole misure, ossia l’assegno unico per ciascun figlio a carico e la dote unica per l’acquisto di servizi per l’infanzia.

L’obiettivo della proposta di legge è dunque quello di razionalizzare e semplificare le tante misure esistenti per arrivare ad averne solo due. Vediamole nel dettaglio: l’assegno unico è lo stanziamento di fondi per ogni figlio a carico e si applica con riferimento al genitore che percepisce il reddito più elevato. La cifra si riduce progressivamente in base al reddito, fino a diventare nulla per chi ha un reddito di oltre 100mila euro lordi all’anno. Per ogni figlio fino a 18 anni viene erogato un assegno mensile per 12 mesi di massimo 240 euro; la cifra scende per i figli dai 18 ai 26 anni, per i quali l’importo arriva a 80 euro. Per ogni figlio con disabilità, inoltre, è prevista una maggiorazione almeno del 40%, come ad esempio una detrazione fiscale o l’erogazione mensile di una somma di denaro.

La dote unica, invece, è una misura che prevede un sostegno per l’acquisto di servizi per l’infanzia, come ad esempio gli asili nido, il baby sitting e il baby parking. L’importo massimo è di 400 euro al mese per 12 mesi e viene corrisposto per ciascun figli fino ai tre anni di età. Dai 3 ai 14 anni, invece, l’assegno viene erogato in forma ridotta; viene maggiorato del 40% nel caso di figli disabili. La somma che spetta a ogni famiglia viene calcolata in base all’ISEE ed erogata tramite la Carta Acquisti.

Le misure che verranno abolite nel caso in cui il Pacchetto famiglia venga approvato saranno le seguenti: detrazioni fiscali per i minori, assegno a nuclei familiari con almeno tre figli a carico, bonus bebé, fondo di sostegno alla natalità e premio alla nascita.