Gara di bestemmie in piena notte: la nuova moda dei giovani di Vicenza

Succede ad Arzignano, un comune in provincia di Vicenza: i ragazzi per divertirsi alzano il gomito e poi partono con una bella gara di bestemmie. Il gioco è proprio quello di imprecare uno alla volta, alzando pian piano il tono della voce, fino a gridare. In piena notte, in giro per la cirradina. Un passatempo bizzarro che ai ragazzi di provincia piace tanto.

Una vera e propria sagra della bestemmia quella che si è consumata qualche giorno fa nella piazza principale di Arzignano. I fumi dell'alcol hanno portato la movida locale a nominare tutti i santi del paradiso attraverso parole, però, che sono irripetibili. Da far tremare anche gli atei più convinti. Sono stati girati anche alcuni video, che poi sarebbero girati in chat, fino ad arrivare all'amministrazione comunale.

Tra l'altro l'episodio in questione ha avuto anche un brutto risvolto. Un 24enne e un minorenne sono finiti alle mani, dando vita a una rissa in pieno centro.

"Non ha senso, non è un divertimento - ha dichiarato il vicesindaco - Con il comitato per l’ordine pubblico abbiamo appena deciso di pubblicare un’ordinanza per la restrizione oraria dei locali nel centro della nostra città. Alle 2 di notte tutto deve essere chiuso. Chi vuole proseguire vada fuori dal centro".