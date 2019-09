Il trio di Jurassic Park è pronto a tornare con il nuovo film

Sembra proprio che la Universal Pictures sia riuscita a riunire nuovamente le star originali dell'iconico "Jurassic Park" del 1993 diretto da Steven Spielberg. Jeff Goldblum, Laura Dern e Sam Neill torneranno a recitare insieme nel terzo film della saga: "Jurassic World 3". A riportare la notizia è Deadline.

Il nuovo film, diretto da Colin Trevorrow, dovrebbe arrivare nelle sale a giugno 2021: la produzione del film inizierà la prossima primavera in Inghilterra, nei Pinewood Studios, nella contea di Buckinghamshire, vicino Londra.

A giudicare dall'impegno profuso per riportare sugli schermi gli attori originali, si direbbe proprio che l'obiettivo sia quello di replicare l'incredibile successo del primo film, che ha prodotto incassi per 5 miliardi di dollori (tra film, videogiochi, giocattoli, romanzi, serie animate LEGO e attrazioni del parco a tema).

Se le voci sono giuste, sarà la prima reunion dei tre attori sul set dall'uscita del film di Spielberg. Jeff Goldblum era già tornato ad impersonare il Dr. Ian Malcolm con un cameo in "Jurassic World – Il regno distrutto" e in "Il mondo perduto - Jurassic Park". Mentre i personaggi di Alan Grant (interpetato da Sam Neill) ed Ellie Sattler (interpretato da Laura Dern) hanno fatto la loro comparsa in "Jurassic Park III" del 2001.

