Segna un gol impossibile con un muro di 10 avversari: il video

Due squadre universitarie di calci o n USA, Creighton e Tulsa, si sono scontrate lo scorso martedì 24 settembre. A un certo punto la partita è diventata uno show spettacolare che i presenti si ricorderanno. Il giocatore Yudai Tashiro ha segnato un gol impossibile: su punizione e con un muro di 10 avversari a 5 metri dalla porta! Si è trattato di una punizione indiretta in area rigore, praticamente una cosa rarissima.

Il portiere ha raccolto un retropassaggio da un difensore e qui è scattata la punizione. Yudai in quel momento deve aver fatto leva su tutta la sua calma interiore e con grande precisione ha tirato un calcio che ha mandato la palla in rete. Spettacolare!

Guarda il video dove l'impossibile diventa possibile... e ricorda che un giorno potresti farlo anche tu. Forse.

YOU WILL NEVER SEE A GAME-WINNER LIKE THIS!#GoJays pic.twitter.com/WJO2xaegw0