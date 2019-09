Bambina non ammessa a scuola per una malformazione al cranio

Si chiama Sofya Zakharova, ha 2 anni ed è nata con una malformazione al cranio. È proprio per questa sua particolarità che la piccola non è stata ammessa nell’asilo nido: secondo i dirigenti dell’istituto che hanno rifiutato la sua iscrizione, la bimba “potrebbe spaventare gli altri bambini con il suo aspetto”. È proprio per questo motivo che l’asilo ha fatto sapere che la bimba non verrà ammessa se non dopo essersi sottoposta a un intervento chirurgico che la renderà “come gli altri bambini”.

Come riporta il Daily Mail, la famiglia della piccola Sofya non è di certo ricca: Svetlana Gizatullina e Rasul vivono infatti in una modesta casa nel villaggio di Alatany dove non hanno nemmeno l’acqua corrente e il riscaldamento. La coppia, insomma, non ha la disponibilità economica per affrontare i costi di un intervento chirurgico di quel tipo. Secondo la psicologa infantile Ekaterina Belan, se la piccola Sofya non entrerà in contatto con gli altri bambini potrebbe avere problemi nello sviluppo psichico, in quanto relazionarsi con i coetanei è molto importante, soprattutto nella sua situazione: “Entrare in contatto con gli altri bimbi – ha spiegato – la aiuterebbe ad accettarsi per quello che è”.

Questa triste vicenda ha attirato l’attenzione dei media ed è così che l’associazione Rainbow of Goodness ha deciso di aiutare la famiglia russa, lanciando una raccolta fondi per l’operazione della piccola Sofya. Nel frattempo si sono attivate anche le istituzioni della Baschiria, la regione dove vive la famiglia: il governatore ha promesso di trovare un appartamento con il riscaldamento per la coppia e la loro bambina e ha anche annunciato di voler far luce sulla vicenda dell’asilo, perché a suo parere i diritti di questa famiglia sono stati violati.