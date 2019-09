Il post sbronza è una malattia: ecco cosa ha stabilito una sentenza

L’hangover è una vera e propria malattia. A stabilirlo è stata una storica sentenza di un tribunale tedesco, nell'ambito di una causa. La decisione della corte, però, avrà certamente anche altre ripercussioni.

Il tribunale regionale superiore ha emesso questa sentenza in riferimento ad una causa intentata da un gruppo di consumatori contro un'azienda produttrice di una bevanda che prometteva di poter contrastare gli effetti del post-sbronza, come nausea, mal di testa e mal di stomaco.

I querelanti hanno avuto ragione. La pubblicità fatta dall'azienda è stata giudicata ingannevole dal tribunale tedesco, secondo il quale lo stato di alterazione del corpo a seguito di una sbronza deve essere curato come una vera e propria malattia e non può essere trattato con una semplice bevanda: non esistono integratori alimentari o simili in grado di curare una malattia.

Nella sentenza della corte di Francoforte si legge: "Le informazioni su un prodotto alimentare non possono attribuire alcuna proprietà per prevenire o curare una malattia umana o dare l’impressione di tale proprietà".

Ovviamente la sentenza comporterà delle conseguenze. Prima fra tutte la possibilità di assentarsi da lavoro dopo una sbronza chiedendo un regolare certificato medico per veisalgia!