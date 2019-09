Confessione shock della figlia di Ewan McGregor: "Stuprata ripetutamente"

Clara McGregor, la figlia 23enne dell'attore Ewan McGregor, ha pubblicato sul suo profilo Instagram un lungo sfogo in cui confessa di aver subito ripetute violenze da parte di un uomo mentre era impegnata a combattere tossicodipendenza e problemi di salute mentale.

La modella ha aperto il suo post rivelando di non essere mai riuscita a parlare prima e di aver deciso di farlo ora per liberarsi da uno stato d'ansia che l'ha oppressa praticamente da sempre e, magari, per essere d'aiuto e di esempio per altre persone che soffrono come lei.

«Voglio prendermi questo tempo per parlare della mia salute mentale. Mi sono vergognata tanto da non essere riuscita mai a parlare di nulla nemmeno agli amici. Soffro di ansia paralizzante fin da quando avevo 4 anni, sono andata in terapia da quando ero piccola. Lavoro su me stessa da sempre e continuo a farlo».

«L'ansia mi ha impedito di vivere la vita che volevo condurre», ha aggiunto la modella, rivelando di aver fatto abuso di farmaci come il Lexapro.

«Un medico mi ha detto che non potevo vivere così e aveva ragione. Ho lottato contro l'abuso di sostanze, come lo Xanax, oggi sono orgogliosa di poter dire di essere pulita da 110 giorni. Sono stata al Cirque Lodge, ho incontrato persone meravigliose che mi hanno cambiato la vita. Mi vergognavo così tanto della mia dipendenza, della mia ansia e della mia depressione».

Poi la modella parla anche dello stupro, accennando vagamente ad un uomo, ma senza scendere nei dettagli: «Mi sono vergognata degli abusi tanto da lasciare che avvenissero. Incolpavo me stessa per i lividi, per gli occhi neri, gli stupri e le continue violenze da parte di un uomo, e non ho mai detto niente. Ora però sto recuperando il potere di dire e fare. Ho avuto un anno difficile, ma adesso ho capito chi sono. Grazie a chi mi è stato vicino in questo momento così buio della mia vita».

Nella didascalia Clara aggiunge: "È stato davvero difficile per me aprirmi, quindi andateci piano con me, è un piccolo momento di onestà nella speranza che possa aiutare gli altri a sentirsi meno soli". La modella dice di aver affrontato la dipendenza, di essersi disintossicata, di aver affrontato depressione e ansia, una relazione violenta e un aborto.

A proposito dell'ansia parla della sua esperienza per dare una speranza agli altri: "L'ansia è qualcosa con cui convivo da quando avevo 4 anni. Ho avuto attacchi di panico da quando ero una bambina e non sapevo che avrei potuto vivere la mia vita senza questa paura paralizzante. Non sapevo che ci fosse un modo per migliorare. Ma c'è. Aiutati così che anche gli altri possano aiutarti. E non vergognarti mai di parlarne".

(Credits photo: Instagram/claramcgregor)