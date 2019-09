Gwyneth Paltrow tra mamma e figlia: la somiglianza delle tre è pazzesca

Gwyneth Paltrow, insieme alla figlia Apple Martin e alla madre Blythe Danner, posa in una foto ricordo bellissima. Lo scatto è stato realizzato dal giornalista e scrittore americano Derek Blasberg, che lo ha pubblicato sul suo profilo Instagram. Quello che salta di più agli occhi è la somiglianza tra l'attrice e sua figlia, nata dall'unione con Chris Martin, frontman dei Coldplay. "La mela non cade lontano dall’albero e nemmeno lo ha fatto Apple", ironizza Derek. Apple ha il fascino della madre Gwyneth, ed entrambe lo hanno ereditato da Blythe. Tre generazioni a confronto in una foto che ha fatto commuovere la rete.

"È il compleanno di quella di mezzo, ma vogliamo celebrare tutte le generazioni Danner-Paltrow-Martin. Tre donne gentili, di talento, dolci, armoniose, insomma splendide", ha scritto il giornalista sul social. Apple, che ha 15 anni, non ama molto apparire in pubblico. Forse ancora non è consapevole della sua enorme bellezza e ai fan della mamma piace tantissimo così, riservata e discreta.

I commenti dei follower non si sono fatti attendere. In molto hanno riconosciuto l'enorme somiglianza delle tre e il loro infinito fascino.