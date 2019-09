Giulia De Lellis rivela: “Ho una malattia della pelle, devo curarmi”

Giulia De Lellis ha rivelato, attraverso una story su Instagram, di avere un problema di salute, causato probabilmente dal forte stress degli ultimi tempi e dai tanti viaggi che ha effettuato di recente per lavoro.

In queste ore i fan si stanno preoccupando molto: “Ho un grave problema della pelle – ha confessato l’influencer – non sono mai stata a questo livello. Devo curarmi con delle creme medicinali”. Probabilmente Giulia ha accusato il forte stress di queste ultime settimane, legate anche alla promozione del suo libro “Le corna stanno bene su tutto ma io stavo meglio senza”. Il volume, intanto, continua a riscuotere un grande successo e le vendite aumentano in modo esponenziale.

In questi giorni Giulia si sta godendo una breve vacanza insieme al suo fidanzato Andrea Iannone, ma probabilmente dovrà iniziare subito la cura che le ha prescritto il medico per risolvere al più presto il suo problema alla pelle.