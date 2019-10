Oggi parte la costruzione del nuovo ponte di Genova

Procede a ritmo serrato la costruzione del nuovo ponte di Genova, progettato dall'architetto Renzo Piano. Per oggi è in programma il varo del primo impalcato del viadotto.

La cerimonia si terrà ad un'altezza di 45 metri ed è prevista la partecipazione di alcuni rappresentanti delle istituzioni, come il premier Conte e il ministro delle infrastrutture De Micheli.

A proposito del varo di questo primo impalcato, il sindaco di Genova Marco Bucci ha voluto precisare che si tratta di un evento eccezionale: "Non faremo una cerimonia per ogni impalcato che sarà varato, ma questo è il primo".

La prima parte del progetto è costituita da una struttura di 50 metri di lunghezza e 26 metri di larghezza, issata con una gru capace di sollevare fino a 400 tonnellate di peso. I conci che costituiranno la nuova parte dell'impalcato sono arrivati dallo stabilimento Fincantieri di Castellammare di Stabia.

Dopo questa prima parte, ci si occuperà di issare gli impalcati tra le pile 4-5 e 6-7: queste ulteriori operazioni avverranno quasi in contemporanea. Intanto si continua a lavorare anche nelle altre zone del cantiere. In particolare sono in corso il completamento delle fondazioni e la costruzione di altre sedici pile.

Secondo il programma, il collaudo dell'infrastruttura potrebbe avvenire già il prossimo 15 aprile. Il desiderio delle amministrazioni è di restituire un ponte a Genova nel più breve tempo possibile.