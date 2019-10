Spunta il tariffario per gli umarell dei cantieri: la foto è virale

La figura degli umarell, ovvero i pensionati che si fermano ad osservare i lavori nei cantieri delle città, è ormai conosciutissima, indipendentemente dalla zona geografica. A quanto pare si tratta di una vera e propria filosofia di vita: c'è chi si limita a guardare e chi interviene, dando anche dei consigli tecnici agli operai sul da farsi.

Spesso si scherza su questa particolare figura che, in alcuni casi, è stata anche celebrata con vere e proprie iniziative comunali. È il caso degli umarell di Bari ai quali, qualche tempo fa, il sindaco Antonio Decaro aveva organizzato un giro in bus per i cantieri della città. Mentre a Valsamoggia il sindaco Daniele Riscigno aveva dedicato delle vere e proprie postazioni dedicate per l'osservazione dell'avanzamento dei lavori.

L'ultima trovata che riguarda gli umarell arriva invece dalla Puglia. Secondo un post condiviso dalla pagina Facebook "Inchiostro di Puglia", pare che in provincia di Foggia, proprio in prossimità di un cantiere, abbia fatto la sua comparsa un "Listino prezzi" per i guardoni dei lavori.

Secondo il prezzario, la sbirciatina "passando" sarebbe gratuita, ma già per una sosta di 5 minuti il prezzo sarebbe di 2 euro, poco più conveniente quella da 10 minuti, al costo di 3 euro. Per chi pensa di trattenersi di più, sono previste anche le formule in abbonamento (mensile e per l'intera durata dei lavori). C'è anche la possibilità di chiedere informazioni sull'avanzamento dei lavori al prezzo di 8 euro, e in questo caso è incluso anche il rinfresco alle 13.00. Ovviamente il tariffario precisa che "si accettano gratuitamente consigli tecnici".

Il post, che ha scatenato l'ilarità del web, è diventato subito virale: in tantissimi lo hanno condiviso o commentato, le reaction sono state più di 5mila. Anche se qualcuno più attento ha precisato di averlo già visto e che i lavori nel cantiere in cui si trovava sono già terminati...

(Credits photo: Facebook/Inchiostro di Puglia)