La reazione geniale di Khloe Kardashian a chi le dice che è irriconoscibile

È tanto tempo che Khloe Kardashian è sotto l'occhio del ciclone per i cambiamenti che il suo volto subisce costantemente. Gli haters non gliene fanno passare una, dicono che ormai è irriconoscibile a causa della chirurgia plastica. Più volte lei stessa ha negato di ricorrere a qualche punturina per migliorare il suo aspetto, ma non c'è niente da fare... la polemica è sempre dietro l'angolo.

Ma adesso però la regina dei reality ha avuto un'idea originale per non farsi più criticare e non ricevere più brutti commenti alle foto che posta su Instagram. Ieri 30 settembre ha pubblicato l'ennesimo selfie, che la ritrae bellissima, con gli occhi da cerbiatta e le labbra vogliose. Per non parlare dell'ampia scollatura. E in più ha giocato d'anticipo e ha disattivato i commenti allo scatto. Geniale!

Visualizza questo post su Instagram Happy Monday old photo but I like it Un post condiviso da Khloé (@khloekardashian) in data: 30 Set 2019 alle ore 7:20 PDT

Secondo i più maligni, Khloe si sarebbe rifatta il naso. Lei ha sempre sostenuto, invece, che è tutto merito del trucco miracoloso, capace di renderlo più sottile. Non tutti le credono, però. Effettivamente la linea e la forma sono cambiate un po'. Peccato che ora queste persone non potranno più esprimere la loro opinione in merito.