Anziano suona il piano nella sala d'attesa del reparto oncologico e tutti si fermano

L'attesa in una sala d'aspetto d'ospedale può creare molte tensioni. Lo avrà certamente pensato anche l'uomo che, nei giorni scorsi, ha deciso di cercare conforto per sé e per gli altri suonando il pianoforte.

È accaduto nella sala d'attesa del reparto di Ematologia dell'Istituto Oncologico Giovanni Paolo II di Bari, dove è stato allestito "L'angolo del tempo": si tratta di uno spazio arredato con comode poltrone ed un pianoforte pensato proprio per consentire ai pazienti di vivere nel modo migliore possibile il momento che precede le cure.

Come mostra un video pubblicato sul profilo Facebook ufficiale dell'ospedale, il pianista 90 enne si è seduto di fronte alla tastiera e si è esibito in un arrangiamento del brano di Frank Sinatra, "My Way".

Le note diffuse nella stanza hanno ben presto riscaldato il cuore di tutti: medici, infermieri, pazienti e parenti per un momento si sono fermati ad ascoltare quella esibizione improvvisata che è stata in grado di smorzare le tensioni.

Nella didascalia del post si legge: "La sala d’attesa dell’Ematologia:Una nuova dimensione dell’accoglienza. Grazie a chi ci ha donato le poltrone, a chi ci ha regalato il pianoforte...e grazie a chi anche a 90 anni suona per rendere l’attesa più serena".

(Credits photo: Facebook/SCEmatologiaBari)