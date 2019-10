Si sfidano a duello per una ragazza: in tre finiscono all'ospedale

Conquistare l'amore di una giovane donzella, ecco perché 2 ragazzi catanesi hanno deciso di sfidarsi a duello, all'alba e alla presenza di alcuni padrini. Proprio come succedeva nel '700. Peccato che ci troviamo nel 2019 a Guardia Mangano di Acireale (Catania). I due innamorati sarebbero un giovane di 23 anni e uno di 31. La ragazza per la quale hanno "sguainato la spada" sarebbe la fidanzata del primo, che però - come nei miglior film d'amore - avrebbe accettato le avance del secondo. Da qui la rabbia del 23enne per il quasi tradimento e il richiamo al duello per sistemare la situazione.

Il duello si è trasformato ovviamente in una rissa, che in pochissimo tempo è diventata pericolosa. Uno dei due duellanti ha cercato anche di investire con la macchina il rivale in amore. La Polizia, arrivata fortunatamente in tempo per scongiurare la tragedia, ha trovato per terra un pugnale a serramanico e un tirapugni. Tre dei ragazzi presenti sono finiti in ospedale.

Anche se tutto profuma di altri tempi, la punizione per questa bravata segue le regole odierne. I ragazzi, infatti, sono stati denunciati per rissa aggravata.