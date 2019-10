Pitbull incinta abbandonata, ma qualcuno l'aiuta a trovare di nuovo l’amore

La storia di Mama Pickles, la nostra protagonista di oggi, inizia in modo triste ma, come tutte le favole, ha un lieto fine inaspettato. La simpatica pitbull è stata abbandonata dai suoi padroni in un rifugio per cani dopo che era rimasta incinta, ma in questo posto non poteva ricevere le cure adeguate alla sua situazione. Il caso vuole che i volontari di Pits & Giggles Rescue, un’organizzazione specializzata proprio nella cura di cani in gravidanza e allattamento, la trovano e decidono di portarla in una nuova casa. Mama Pickles è così felice di questa nuova sistemazione che, nonostante il pancione, saltella tutto il giorno in giro per la struttura.

Quando Lauren Casteen Sykesai, fotografa e volontaria dell’organizzazione, la vede così piena di gioia, decide di farle un regalo: un servizio fotografico di maternità per cercare una nuova famiglia a lei e ai suoi cuccioli in arrivo. Come una vera diva, Mama Pickles si presta con entusiasmo allo shooting leccando tutti i presenti sul set, in cambio di qualche massaggino alla pancia. Con il suo enorme pancione ha, infatti, ben presto conquistato il cuore di tutti, grazie anche alle sue espressioni davvero buffe e simpatiche.

Quando anche i suoi 8 cuccioli sono nati, Lauren ha deciso di regalarle un altro servizio fotografico ma, questa volta, i protagonisti sono la mamma fiera e i suoi piccoli. L’essere genitore non ha cambiato l’indole di Mama Pickles, che saltella felice nel centro di Pits & Giggles Rescue, dove ogni giorno è accudita e coccolata dai volontari. Le meravigliose fotografie scattate alla dolcissima pitbull e ai suoi cuccioli saranno sicuramente d’aiuto per trovare loro una famiglia amorevole che non li abbandonerà mai più.