Su WhatsApp in arrivo i messaggi con autodistruzione

Su WhatsApp, l’app di messaggistica più utilizzata del momento, sta per arrivare una novità, ossia i messaggi con autodistruzione. Si tratta di una funzione già presente da tempo sull’app rivale, Telegram, ed è un’opzione che consente di inviare messaggi che si cancellano automaticamente dopo un determinato periodo di tempo.

Secondo quanto rivelato da WABetaInfo, gli sviluppatori di WhatsApp vorrebbero aggiungere questa funzione proprio per competere con la rivale: una delle ultime versioni test dell’app di proprietà del gruppo Facebook contiene già la possibilità dell’autodistruzione dei messaggi, ma la funzione è ancora bloccata e non può ancora essere utilizzata, nemmeno dagli utenti i cui dispositivi supportano già quest’ultimo aggiornamento.

WhatsApp beta for Android 2.19.275: what's new?



WhatsApp is working on new features. In this version there are hidden tracks about Disappearing Messages! ⏱ https://t.co/gZVACz3CMA



NOTE: The feature is under development and it will be visible in future.