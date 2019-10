Trovata una montagna di rifiuti di 40 metri sul fondo del Lago d'Iseo

Terribile scoperta sui fondali del lago d'Iseo, più precisamente al largo di Tavernola, Bergamo: una vera e propria montagna di rifiuti, alta ben 40 metri e larga 10. Il ritrovamento è avvenuto grazie alle operazioni di ispezione del nucleo carabinieri subacquei di Genova. Le forze dell'ordine stavano effettuando un'ispezione per analizzare la pericolosità degli ammassi di spazzatura e capire come poterli rimuovere.

La maggior parte dei rifiuti erano gomme e scarti industriali. L'operazione effettuata dai subacquei, coordinati dai carabinieri di Bergamo, aveva l'obiettivo di monitorare a livello ambientale il benessere dei nostri fondali. Scoperta la montagna di spazzatura e valutata la loro grandezza, sono stati presi dei campioni di materiale da analizzare. Lo scopo è quello di capire se si tratta di detriti pericolosi per la salute e per l'ambiente, e di conseguenza trovare il miglior modo per rimuoverli. C'è anche la possibilità che rimangano lì dove sono, per non sconvolgere ulteriormente il fondale.

Gli uomini coinvolti nell'operazione non sono riusciti a stabilire da quanto tempo i rifiuti si trovano sul fondo del lago d'Iseo, presumibilmente da molto tempo. Qui le immagini della terribile scoperta.