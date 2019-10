No ai jeans strappati in classe: la decisione di una scuola di Udine

L’Istituto Alberghiero Bonaldo Stringher di Udine quest’anno ha inserito nel regolamento scolastico un nuovo dress code che vieta agli studenti di presentarsi in classe con un abbigliamento non consono a frequentare la scuola, come ad esempio i jeans strappati.

Ecco perché ieri mattina tre studenti, due ragazze e un ragazzo, i quali indossavano pantaloni strappati in più parti all’altezza delle ginocchia, sono stati bloccati all’ingresso dell’istituto da un collaboratore scolastico. Secondo quanto riportato dal Messaggero Veneto, dopo mezz’ora di trattativa e una telefonata alla sede centrale della scuola, i ragazzi sono stati ammessi in classe ma solo con la promessa che dal giorno seguente non avrebbero più indossato jeans strappati o altri indumenti non consoni.

Visto che il nuovo dress code è appena entrato in vigore, per questa volta la scuola ha quindi deciso di “perdonare” i tre studenti, ma non saranno ammesse altre proroghe: chi si presenterà a scuola con i pantaloni strappati verrà rispedito a casa.