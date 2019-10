Ecco il nuovo attico di Belen Rodriguez e Stefano De Martino

La storia tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino va a gonfie vele: la coppia è più innamorata che mai e con Santiago forma una splendida famiglia felice. In una recente intervista la showgirl argentina ha dichiarato: "Vogliamo stare insieme fino alla fine dei nostri giorni. Quello che dovevamo sbagliare l’abbiamo sbagliato. Ma la famiglia è importante e deve rimanere unita".

A confermare che la situazione è più che stabile, c'è poi un'altra novità che riguarda i De Martinez: la famiglia sta per cambiare casa e si trasferirà presto in uno splendido superattico, lasciando l'appartamento dove abita da tempo in zona Moscova e dove Belen ha vissuto anche durante la separazione.

A rivelare le prime indiscrezioni sul nuovo nido d'amore della coppia è stato il settimanale Diva e Donna, che ha mostrato anche in anteprima le prime immagini dell'appartamento.

Secondo quanto riportato dal magazine, si tratterebbe di un appartamento molto grande, al terzo piano con superattico in un palazzo signorile che si trova in una zona decisamente vip di Milano, dove le case si pagano a non meno di 8mila euro al metro quadro. Anche se va precisato che Belen e Stefano, al momento, hanno deciso soltanto di prendere in affitto l'appartamento e di non acquistarlo.

(Credits photo: Instagram/belenrodriguezreal e Diva e Donna)